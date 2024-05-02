Staffel 11Folge 11vom 02.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 11: Mädelsabend
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Tenten will alle Mädels zusammentrommeln und einen gemeinsamen Abend verbringen, um sie vor der bevorstehenden Auseinandersetzung mit Akatsuki auf andere Gedanken zu bringen. Doch als Tsunade dazustößt, scheint der schöne Abend vorbei zu sein.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
12
Copyrights:© Palatin Media