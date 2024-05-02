Staffel 11Folge 12vom 02.05.2024
Naruto, der BetrügerJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 12: Naruto, der Betrüger
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Beim Auffüllen der Vorräte in einer Hafenstadt staunt Naruto nicht schlecht. Ein Betrüger gibt sich als Naruto aus und raubt Leute aus. Naruto stellt schnell klar, dass das Original mehr drauf hat, als der Betrüger darstellt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media