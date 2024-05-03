Staffel 11Folge 19vom 03.05.2024
Kibas EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 19: Kibas Entscheidung
22 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
In letzter Zeit dreht sich alles im Dorf nur noch um Naruto und Kiba ist sehr genervt davon. Früher war Naruto ein echter Loser, den Kiba im Wettlauf immer besiegen konnte. Doch als ein großes Rennen ansteht, bittet Kiba Kakashi um Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media