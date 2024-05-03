Staffel 11Folge 18vom 03.05.2024
Das Legendäre Ino-Shika-Cho
Naruto: Shippuden
Folge 18: Das Legendäre Ino-Shika-Cho
22 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Ino ärgert sich über ihren Vater und lässt ihren Frust bei ihren Freunden Shikamaru und Choji aus. Kosuke überhört das und erzählt den Dreien eine Geschichte über ihre Eltern, die sie verblüfft. Ab sofort wollen die drei besser zusammenarbeiten.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media