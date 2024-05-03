Staffel 11Folge 21vom 03.05.2024
Folge 21: Narutos Schwur
22 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Ganryu hegt einen tiefen Groll gegen Iwagakure und wittert seine Chance, als Kurotsuchi und Akatsuchi in sein Dorf kommen. Doch Naruto kann den Angriff von Ganryu abwenden und will den Zwist friedlich lösen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media