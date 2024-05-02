Staffel 11Folge 14vom 02.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 14: Eine Frau für Naruto
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Naruto wird auf seiner Reise von einer Kunoichi namens Shizuka angegriffen. Erst nach einer Weile erfährt er den Grund für den Angriff: Jiraiya und Shizukas Mutter haben gegeneinander gekämpft - ohne Sieger. Der Kampf soll endlich entschieden werden.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media