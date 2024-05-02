Staffel 11Folge 16vom 02.05.2024
Lehrjahre sind keine Herrenjahre!Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 16: Lehrjahre sind keine Herrenjahre!
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Guy erinnert sich zurück an die Zeit, in der er Lees, Nejis und Tentens Ausbildung übernommen hat. Da Tenten und Lee sehr ehrgeizige Ziele haben, trainiert er die beiden besonders hart, auch wenn dies einige Rückschläge für die beiden bedeutet.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media