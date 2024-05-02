Staffel 11Folge 13vom 02.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 13: Eine Lektion fürs Leben
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Konohamaru möchte sein Dorf im bevorstehenden Krieg mit Akatsuki verteidigen. Die Erwachsenen beauftragen ihn jedoch nur mit leichten Aufgaben und er reagiert enttäuscht und sucht sich eine eigene Aufgabe, die ihm schnell über den Kopf wächst.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media