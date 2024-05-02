Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto
Staffel 11
Folge 13
Eine Lektion fürs Leben

Konohamaru möchte sein Dorf im bevorstehenden Krieg mit Akatsuki verteidigen. Die Erwachsenen beauftragen ihn jedoch nur mit leichten Aufgaben und er reagiert enttäuscht und sucht sich eine eigene Aufgabe, die ihm schnell über den Kopf wächst.

