Staffel 11Folge 20vom 03.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 20: Der Besuch des ewigen Rivalen
22 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Kakashi erfährt, dass der Kazekage ihn als Anführer der alliierten Ninja-Truppen vorgeschlagen hat. Yamato warnt alle davor, gegenüber Fremden und plötzlich auftauchenden Freunden misstrauisch zu sein.
