Staffel 17Folge 10vom 21.05.2024
Das hohle LochJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 10: Das hohle Loch
22 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Der Kampf von Madara und Obito gegen Naruto und seine Freunde geht erbarmungslos weiter. Die Beteiligten arbeiten mit allen denkbaren Tricks. Dabei bekommen einige der Kämpfer den Eindruck, dass Naruto in Gefahr zu schweben scheint.
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Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media