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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 17Folge 10vom 21.05.2024
Das hohle Loch

Das hohle LochJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 10: Das hohle Loch

22 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12

Der Kampf von Madara und Obito gegen Naruto und seine Freunde geht erbarmungslos weiter. Die Beteiligten arbeiten mit allen denkbaren Tricks. Dabei bekommen einige der Kämpfer den Eindruck, dass Naruto in Gefahr zu schweben scheint.

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