Naruto: Shippuden

Naruto Staffel 17 Folge 2 vom 16.09.2024
Das Jutsu der Shinobi-Allianz

Folge 2: Das Jutsu der Shinobi-Allianz

23 Min. Ab 12

Naruto, Guy und Kakashi haben große Probleme, gegen Madara und Obito zu bestehen. Die Shinobi-Allianz mobilisiert alle verfügbaren Kräfte und überträgt dem Chefstrategen Shikaku die Koordination der Truppen. Sein Team unterstützt ihn dabei.

