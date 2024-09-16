Staffel 17Folge 2vom 16.09.2024
Folge 2: Das Jutsu der Shinobi-Allianz
23 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Naruto, Guy und Kakashi haben große Probleme, gegen Madara und Obito zu bestehen. Die Shinobi-Allianz mobilisiert alle verfügbaren Kräfte und überträgt dem Chefstrategen Shikaku die Koordination der Truppen. Sein Team unterstützt ihn dabei.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media