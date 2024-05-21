Staffel 17Folge 9vom 21.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 9: Sasukes Antwort
22 Min.Ab 12
Hashirama hilft nach seiner Wiederauferstehung den anderen, die Entstehung des Dorfes zu verstehen. Er erzählt Sasuke und den anderen wiedererweckten Hokage, wie es damals nach seinem Treffen und dem Gespräch mit Madara weiterging.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media