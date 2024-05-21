Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto
Staffel 17
Folge 9
vom 21.05.2024
Sasukes Antwort

22 Min.
Ab 12

Hashirama hilft nach seiner Wiederauferstehung den anderen, die Entstehung des Dorfes zu verstehen. Er erzählt Sasuke und den anderen wiedererweckten Hokage, wie es damals nach seinem Treffen und dem Gespräch mit Madara weiterging.

