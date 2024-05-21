Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 17Folge 6vom 21.05.2024
Hashirama und Madara

Folge 6: Hashirama und Madara

22 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12

Das erste Aufeinandertreffen und Kennenlernen von Hashirama und Madara war sehr schwierig. Weil ihre Clans miteinander verfeindet waren, hatten die beiden Jugendlichen kaum eine Chance, eine echte Freundschaft aufzubauen.

