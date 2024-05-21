Staffel 17Folge 6vom 21.05.2024
Hashirama und MadaraJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 6: Hashirama und Madara
22 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Das erste Aufeinandertreffen und Kennenlernen von Hashirama und Madara war sehr schwierig. Weil ihre Clans miteinander verfeindet waren, hatten die beiden Jugendlichen kaum eine Chance, eine echte Freundschaft aufzubauen.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media