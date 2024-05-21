Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 17Folge 8vom 21.05.2024
22 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12

Mittlerweile Führer ihrer Clans, treffen sich Hashirama und Madara als Erwachsene wieder. Die beiden erinnern sich an frühere Zeiten, die Pläne, die sie geschmiedet haben, und die Siedlung, die sie zu bauen geträumt hatten.

