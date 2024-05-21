Staffel 17Folge 8vom 21.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 8: Der wahre Traum
22 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Mittlerweile Führer ihrer Clans, treffen sich Hashirama und Madara als Erwachsene wieder. Die beiden erinnern sich an frühere Zeiten, die Pläne, die sie geschmiedet haben, und die Siedlung, die sie zu bauen geträumt hatten.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media