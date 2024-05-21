Staffel 17Folge 4vom 21.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 4: Die im Schatten tanzen
22 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Obito und Madara werden durch Orochimaru, Sasuke, Yugo und Suigetsu unterstützt. Beide Seiten bereiten sich auf eine große Auseinandersetzung vor, wobei Naruto und seine Freunde vom frei werdenden Chakra des Kyubi profitieren wollen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media