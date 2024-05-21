Staffel 17Folge 3vom 21.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 3: Wer mit anderen verbunden ist
22 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Madara und Obito haben es geschafft, den Neunschwänzigen unter ihre Kontrolle zu bringen. Während der Juubi das ganze Land terrorisiert, wird die Situation immer aussichtsloser. Obito will Naruto die Hoffnungslosigkeit lehren.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media