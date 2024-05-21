Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 17Folge 5vom 21.05.2024
Die Allwissenden

Die AllwissendenJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 5: Die Allwissenden

22 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12

Orochimaru hat die vier Hokage wiederhergestellt, doch niemand weiß, was er eigentlich vorhat. Zusätzlich zu dem Misstrauen Orochimaru gegenüber haben die Hokagge auch untereinander noch ungeklärte Konflikte, die sie lösen müssen.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 18 Staffeln und Folgen