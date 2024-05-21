Staffel 17Folge 5vom 21.05.2024
Die AllwissendenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 5: Die Allwissenden
22 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Orochimaru hat die vier Hokage wiederhergestellt, doch niemand weiß, was er eigentlich vorhat. Zusätzlich zu dem Misstrauen Orochimaru gegenüber haben die Hokagge auch untereinander noch ungeklärte Konflikte, die sie lösen müssen.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media