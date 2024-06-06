Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 21Folge 12vom 06.06.2024
Leichtsinn

LeichtsinnJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 12: Leichtsinn

22 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Soku wird fälschlicherweise für tot erklärt und in eine Leichenhalle eingeliefert. Von dort entwischt sie jedoch schnell. Außerdem liegt noch ein weiterer Kämpfer in dem Lagerhaus, der noch lebt. Derweil sucht Shikamaru nach Gengo.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 17 Staffeln und Folgen