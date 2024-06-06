Staffel 21Folge 12vom 06.06.2024
Naruto: Shippuden
Folge 12: Leichtsinn
22 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Soku wird fälschlicherweise für tot erklärt und in eine Leichenhalle eingeliefert. Von dort entwischt sie jedoch schnell. Außerdem liegt noch ein weiterer Kämpfer in dem Lagerhaus, der noch lebt. Derweil sucht Shikamaru nach Gengo.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media