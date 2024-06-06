Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 21Folge 9vom 06.06.2024
Der letzte Mensch

Naruto: Shippuden

Folge 9: Der letzte Mensch

23 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Als Chino Rache sühnt, sucht er sich Sasuke als Zielscheibe aus. Ein harter Kampf beginnt. Beide sind von ihren Fähigkeiten überzeugt und zweifeln keine Sekunde lang an der eigenen Überlegenheit. Allerdings trifft sie eine Überraschung.

