Staffel 21Folge 9vom 06.06.2024
Naruto: Shippuden
Folge 9: Der letzte Mensch
23 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Als Chino Rache sühnt, sucht er sich Sasuke als Zielscheibe aus. Ein harter Kampf beginnt. Beide sind von ihren Fähigkeiten überzeugt und zweifeln keine Sekunde lang an der eigenen Überlegenheit. Allerdings trifft sie eine Überraschung.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media