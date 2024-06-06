Staffel 21Folge 13vom 06.06.2024
Wolken des ZweifelsJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 13: Wolken des Zweifels
22 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Als Shikamaru versucht, Sai zu retten, wird er selbst gefangen genommen. Statt aufzugeben, zerbricht er sich das Gehirn, wie er aus dieser Situation entkommen kann. Dann erscheinen jedoch Ro und Soku. Die beiden stehen unter Gengos Einfluss.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media