Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 21Folge 13vom 06.06.2024
Wolken des Zweifels

Wolken des ZweifelsJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 13: Wolken des Zweifels

22 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Als Shikamaru versucht, Sai zu retten, wird er selbst gefangen genommen. Statt aufzugeben, zerbricht er sich das Gehirn, wie er aus dieser Situation entkommen kann. Dann erscheinen jedoch Ro und Soku. Die beiden stehen unter Gengos Einfluss.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 17 Staffeln und Folgen