NarutoStaffel 21Folge 1vom 05.06.2024
Naruto - Hinata

Folge 1: Naruto - Hinata

23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Naruto und Hinata sind in unterschiedlichen Verhältnissen aufgewachsen: Während Naruto aus einer armen Familie stammt, ist Hinata als Mitglied eines einflussreichen Klans groß geworden. Im Alter freunden sich die beiden jedoch an.

