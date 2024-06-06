Staffel 21Folge 11vom 06.06.2024
Dunkle WolkenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 11: Dunkle Wolken
22 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Während des Kampfes zwischen den Shinobi und einem anderen Clan handelt Soku eiskalt. Sie kennt kein Erbarmen, weder vor den Gegnern noch vor Sai und Ro. Unterdessen lässt Sai den Bewohnern von Leaf Village eine verschlüsselte Nachricht zukommen.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media