Staffel 21Folge 11vom 06.06.2024
Dunkle Wolken

Folge 11: Dunkle Wolken

22 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Während des Kampfes zwischen den Shinobi und einem anderen Clan handelt Soku eiskalt. Sie kennt kein Erbarmen, weder vor den Gegnern noch vor Sai und Ro. Unterdessen lässt Sai den Bewohnern von Leaf Village eine verschlüsselte Nachricht zukommen.

