Staffel 21Folge 3vom 05.06.2024
Gaara - ShikamaruJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 3: Gaara - Shikamaru
23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Gaaras Onkel zieht den Jungen auf und lehrt ihn, seine Kräfte effektiv zu nutzen. Shikamaru besitzt auch über übernatürliche Fähigkeiten, kann diese jedoch zunächst nicht zum Einsatz bringen. Dies ändert sich, als er Naruto trifft.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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