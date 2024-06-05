Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 21Folge 3vom 05.06.2024
Gaara - Shikamaru

Gaara - ShikamaruJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 3: Gaara - Shikamaru

23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Gaaras Onkel zieht den Jungen auf und lehrt ihn, seine Kräfte effektiv zu nutzen. Shikamaru besitzt auch über übernatürliche Fähigkeiten, kann diese jedoch zunächst nicht zum Einsatz bringen. Dies ändert sich, als er Naruto trifft.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 11 Staffeln und Folgen