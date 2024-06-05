Staffel 21Folge 6vom 05.06.2024
Naruto: Shippuden
Folge 6: Das Kolosseum
23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Sasuke sucht nach Hinweisen zu den Explosionen im Dorf. Daraufhin kehrt er mit den restlichen Shinobi zu Orochimaru zurück. Auf dem Weg dorthin begegnen sie einer Gruppe Reisender. Diese planen, auf einer Insel an einem Kampf teilzunehmen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media