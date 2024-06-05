Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 21Folge 6vom 05.06.2024
Das Kolosseum

Folge 6: Das Kolosseum

23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Sasuke sucht nach Hinweisen zu den Explosionen im Dorf. Daraufhin kehrt er mit den restlichen Shinobi zu Orochimaru zurück. Auf dem Weg dorthin begegnen sie einer Gruppe Reisender. Diese planen, auf einer Insel an einem Kampf teilzunehmen.

Naruto

