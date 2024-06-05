Staffel 21Folge 4vom 05.06.2024
Jiraiya - KakashiJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 4: Jiraiya - Kakashi
23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Im jungen Alter versucht Jiraiya, mithilfe seines engen Freundes Orochimaru Tsunades Aufmerksamkeit zu erregen. Der Waise Kakashi besucht die Akademie, um seine Kräfte zu entwickeln. Dort macht er sich allerdings Feinde.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media