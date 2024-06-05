Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 21Folge 4vom 05.06.2024
Jiraiya - Kakashi

Folge 4: Jiraiya - Kakashi

23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Im jungen Alter versucht Jiraiya, mithilfe seines engen Freundes Orochimaru Tsunades Aufmerksamkeit zu erregen. Der Waise Kakashi besucht die Akademie, um seine Kräfte zu entwickeln. Dort macht er sich allerdings Feinde.

Naruto

