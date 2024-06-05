Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 21Folge 8vom 05.06.2024
Das Ketsuryugan

Das KetsuryuganJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 8: Das Ketsuryugan

23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Sasuke begibt sich ins Höllental, wo er die nötigen Hinweise auf Fushins Aufenthaltsort zu finden hofft. Dort trifft er ein interessantes Mädchen namens Chino, dessen Lebensgeschichte ihn staunen lässt. Sie hat zudem eine Verbindung zu Fushin.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 17 Staffeln und Folgen