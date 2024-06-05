Staffel 21Folge 8vom 05.06.2024
Naruto: Shippuden
Folge 8: Das Ketsuryugan
23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Sasuke begibt sich ins Höllental, wo er die nötigen Hinweise auf Fushins Aufenthaltsort zu finden hofft. Dort trifft er ein interessantes Mädchen namens Chino, dessen Lebensgeschichte ihn staunen lässt. Sie hat zudem eine Verbindung zu Fushin.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media