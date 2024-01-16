Staffel 3Folge 10vom 16.01.2024
Die zwei KönigeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 10: Die zwei Könige
22 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12
Sai ist verletzt und wird in Team Kakashi durch Sora ersetzt. Yamato muss ihn erstmal trainieren. Asuma rät ihm davon ab und schlägt vor, dass Naruto und Sora ihr persönliches Training fortführen und sich zusammenraufen.
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Naruto: Shippuden
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media