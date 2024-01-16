Staffel 3Folge 9vom 16.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 9: Die Sache mit dem Mops
22 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12
Naruto, Sakura und Sora warten vor Tsunades Büro. Sora soll sich respektvoll verhalten. Doch der will sich nicht verstellen. Währenddessen erinnert sich Tsunade daran, dass Asuma zu Lebzeiten, wie auch Sora, einer der zwölf Tempelwächter war.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
