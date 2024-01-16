Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto Staffel 3 Folge 9 vom 16.01.2024
22 Min. Ab 12

Naruto, Sakura und Sora warten vor Tsunades Büro. Sora soll sich respektvoll verhalten. Doch der will sich nicht verstellen. Währenddessen erinnert sich Tsunade daran, dass Asuma zu Lebzeiten, wie auch Sora, einer der zwölf Tempelwächter war.

