Staffel 3Folge 5vom 15.01.2024
Der einsame MönchJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 5: Der einsame Mönch
22 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12
Soras Verhalten wird Naruto gegenüber immer aggressiver. Naruto will sich Sora gegenüber beweisen. Die beiden geraten aneinander und Naruto schafft es, sich Respekt zu verschaffen. Sora verlässt den Tempel und wird von Naruto zur Rede gestellt.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media