Staffel 3 Folge 12
Naruto: Shippuden
Folge 12: Die Versiegelung der Dunkelheit
22 Min. Ab 12
Furido und seine Leute greifen Konoha an und errichten eine Barriere, damit die Sicherheitsninjas vom Dorf abgeschnitten sind. Ebisu versucht, die Bewohner zu evakuieren. Sakura hat als Medizin-Ninja viel zu tun.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
