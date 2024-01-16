Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 12: Die Versiegelung der Dunkelheit

22 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12

Furido und seine Leute greifen Konoha an und errichten eine Barriere, damit die Sicherheitsninjas vom Dorf abgeschnitten sind. Ebisu versucht, die Bewohner zu evakuieren. Sakura hat als Medizin-Ninja viel zu tun.

