Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 3Folge 11vom 16.01.2024
Das pechschwarze Signalfeuer

Folge 11: Das pechschwarze Signalfeuer

22 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12

Danzo wurde von den Anbu gefunden und nach Konoha-Gakure gebracht. Er wird von Tsunade verhört, die er nur verhöhnt. Koharu und Homura stellen sich auf Danzos Seite, da sie Tsunades Politik nicht gutheißen.

