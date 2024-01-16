Staffel 3Folge 11vom 16.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 11: Das pechschwarze Signalfeuer
22 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12
Danzo wurde von den Anbu gefunden und nach Konoha-Gakure gebracht. Er wird von Tsunade verhört, die er nur verhöhnt. Koharu und Homura stellen sich auf Danzos Seite, da sie Tsunades Politik nicht gutheißen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media