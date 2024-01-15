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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 3Folge 4vom 15.01.2024
Gefangen im ewigen Schlaf

Gefangen im ewigen SchlafJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 4: Gefangen im ewigen Schlaf

22 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12

Yamato, Sai, Sakura und Naruto reisen zum Feuertempel, um sich mit einem Mönch zu treffen. Geheime Gräber werden auf dem Friedhof, der von dem Mönch betreut wird, ausgeraubt. Naruto findet ein solches geheimes Grab.

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