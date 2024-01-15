Staffel 3Folge 4vom 15.01.2024
Gefangen im ewigen SchlafJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 4: Gefangen im ewigen Schlaf
22 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12
Yamato, Sai, Sakura und Naruto reisen zum Feuertempel, um sich mit einem Mönch zu treffen. Geheime Gräber werden auf dem Friedhof, der von dem Mönch betreut wird, ausgeraubt. Naruto findet ein solches geheimes Grab.
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Naruto: Shippuden
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media