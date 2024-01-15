Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 3Folge 3vom 15.01.2024
Sich krümmen und winden

Sich krümmen und windenJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 3: Sich krümmen und winden

22 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12

Naruto sucht Asuma auf, da dieser auch Wind-Chakra besitzt. Er hofft auf einige Tipps des Lehrers. Tsunade erfährt währenddessen, dass ein Dorf an der Grenze überfallen wurde. Sie sorgt sich, da sie einen Angriff von Akatsuki vermutet.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 10 Staffeln und Folgen