Staffel 3Folge 3vom 15.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 3: Sich krümmen und winden
22 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12
Naruto sucht Asuma auf, da dieser auch Wind-Chakra besitzt. Er hofft auf einige Tipps des Lehrers. Tsunade erfährt währenddessen, dass ein Dorf an der Grenze überfallen wurde. Sie sorgt sich, da sie einen Angriff von Akatsuki vermutet.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media