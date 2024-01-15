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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 3Folge 2vom 15.01.2024
Chakra-Element Wind

Chakra-Element WindJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 2: Chakra-Element Wind

23 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12

Kakashi wird von Tsunade aus dem Krankenhaus entlassen. Naruto will sofort mit ihm trainieren, um zu lernen, die Form und Eigenschaft seines Chakras zu verändern. Doch vorher muss er wissen, welches Element sein Chakra hat.

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