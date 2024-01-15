Staffel 3Folge 2vom 15.01.2024
Chakra-Element WindJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 2: Chakra-Element Wind
23 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12
Kakashi wird von Tsunade aus dem Krankenhaus entlassen. Naruto will sofort mit ihm trainieren, um zu lernen, die Form und Eigenschaft seines Chakras zu verändern. Doch vorher muss er wissen, welches Element sein Chakra hat.
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Naruto: Shippuden
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media