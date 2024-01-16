Staffel 3Folge 7vom 16.01.2024
Allein im Fallen-LabyrinthJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 7: Allein im Fallen-Labyrinth
22 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 12
Team Yamato ist weiterhin auf der Suche nach den Grabräubern, als sich plötzlich Sora absetzt. Sai, Sakura und Naruto suchen nach ihm und geraten in unterschiedliche Fallen, während die Fallensteller ihnen folgen.
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Naruto: Shippuden
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media