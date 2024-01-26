Staffel 6Folge 11vom 26.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 11: Sasuke gegen Deidara
21 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Sasuke begegnet Deidara und Tobi. Er will wissen, wo sich Itachi aufhält. Doch weder Deidara noch Tobi antworten und es kommt zum Kampf.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media