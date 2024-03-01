Staffel 4Folge 13vom 01.03.2024
Naruto
Folge 13: Informationsbeschaffung à la Naruto
22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Naruto erhofft sich vom Kampf gegen den Schwertninja Raiga Informationen zu Sasukes Aufenthaltsort. Dieser erhält jedoch Unterstützung von einer mysteriösen Macht, sodass Naruto und seine Freunde im Zuge der Auseinandersetzung schwer verletzt werden.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media