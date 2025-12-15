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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 10vom 15.12.2025
Alles auf Anfang

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Nashville

Folge 10: Alles auf Anfang

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Rayna erfährt, dass Luke seine nächste Tour kurz vor die geplante Hochzeit gelegt hat. Die Sängerin hat ein komisches Gefühl: Soll sie ihre Kinder allein zurücklassen, während sie selbst wieder auf Tour geht? Es wurmt sie außerdem, dass Luke über ihren Kopf hinweg erzieherische Entscheidungen getroffen hat. Will nimmt derweil Layla mit auf seine Tour, um ihr nahe zu sein.

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