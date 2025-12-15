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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 20vom 15.12.2025
Geld statt Liebe

Geld statt LiebeJetzt kostenlos streamen

Nashville

Folge 20: Geld statt Liebe

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Rayna reist nach Natchez in Mississippi, um Deacons Schwester zu einer Leberspende zu bewegen. Doch Beverly lehnt ab, und hat dafür ihre ganz persönlichen Gründe. Jade schmeißt eine Party zu Hause in Malibu und lädt dazu Luke, Jeff und Layla ein.

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