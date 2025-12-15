Staffel 3Folge 17vom 15.12.2025
NotwehrJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 17: Notwehr
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Juliette ist schon ganz aufgeregt: Rayna hat ihr versprochen, zu ihrer Babyparty zu kommen. Zu ihrer Enttäuschung sagt diese aber kurzfristig ab, weil Sadie auf der Polizeistation dringend ihre Hilfe braucht. Ihr wird vorgeworfen, auf ihren Ex geschossen zu haben. Unterdessen haben Bucky und Luke den Sänger und Songwriter Ron Pope im Visier: Beide wollen den aufstrebenden Künstler unter Vertrag nehmen.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Lionsgate