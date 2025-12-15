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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 17vom 15.12.2025
Notwehr

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Nashville

Folge 17: Notwehr

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Juliette ist schon ganz aufgeregt: Rayna hat ihr versprochen, zu ihrer Babyparty zu kommen. Zu ihrer Enttäuschung sagt diese aber kurzfristig ab, weil Sadie auf der Polizeistation dringend ihre Hilfe braucht. Ihr wird vorgeworfen, auf ihren Ex geschossen zu haben. Unterdessen haben Bucky und Luke den Sänger und Songwriter Ron Pope im Visier: Beide wollen den aufstrebenden Künstler unter Vertrag nehmen.

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