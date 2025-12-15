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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 9vom 15.12.2025
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Nashville

Folge 9: Die andere Seite

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Rayna setzt weiterhin alle Hebel in Bewegung, um ihrer Karriere weiteren Schub zu verpassen. Dazu gehört auch, dass sie einem Weihnachts-Special zustimmt, das in Anwesenheit von Luke und den Kindern bei ihr zu Hause gedreht werden soll. Als Rayna jedoch auch Deacon zu dem Dreh einlädt, hat die Titelgeschichte einer Zeitschrift nicht nur Auswirkungen auf ihr Image, sondern auch auf ihr Privatleben.

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