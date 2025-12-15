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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 6vom 15.12.2025
Raus ins Leben

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Nashville

Folge 6: Raus ins Leben

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Rayna erhält mit Abstand die meisten Nominierungen bei den CMA-Awards und ist außer sich vor Freude. Allerdings fragt sie sich, ob sie das nur dem Umstand zu verdanken hat, dass sie mit Luke liiert ist. Derweil wird Juliette bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert. Als Avery davon erfährt, macht er sich sofort auf den langen Weg nach Cincinnati, um ihr beizustehen.

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