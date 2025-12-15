Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Nashville

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 18vom 15.12.2025
Kleine und große Geheimnisse

Kleine und große GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Nashville

Folge 18: Kleine und große Geheimnisse

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Superstar Jade St. John ist auf Tour und tritt einen Abend in Nashville auf. Die berühmte Sängerin war einmal mit Jeff verlobt, der nun gezwungen ist, erneut mit seiner Ex zusammenzuarbeiten. Derweil versucht Deacon weiterhin, mit seiner Krebsdiagnose fertig zu werden. Auch seiner Familie, insbesondere Maddie, macht das Ganze zu schaffen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nashville
MOVIESPHERE

Nashville

Alle 6 Staffeln und Folgen