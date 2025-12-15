Staffel 3Folge 18vom 15.12.2025
Kleine und große GeheimnisseJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 18: Kleine und große Geheimnisse
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Superstar Jade St. John ist auf Tour und tritt einen Abend in Nashville auf. Die berühmte Sängerin war einmal mit Jeff verlobt, der nun gezwungen ist, erneut mit seiner Ex zusammenzuarbeiten. Derweil versucht Deacon weiterhin, mit seiner Krebsdiagnose fertig zu werden. Auch seiner Familie, insbesondere Maddie, macht das Ganze zu schaffen.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate