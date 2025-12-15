Staffel 3Folge 7vom 15.12.2025
Der Preis der LügeJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 7: Der Preis der Lüge
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Rayna ist hin- und hergerissen zwischen der Arbeit und dem Familienleben. Doch obwohl sie versucht, für alle da zu sein, wird Luke das Gefühl nicht los, dass die Karriere für Rayna eindeutig an erster Stelle steht. Derweil können sich Juliette und Avery partout nicht einigen, ob sie das Geschlecht ihres Babys vor der Geburt bestimmen lassen sollen. Und in Scarletts Leben taucht plötzlich wieder der Obdachlose auf.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate