Staffel 3Folge 12vom 15.12.2025
Du nimmst mir allesJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 12: Du nimmst mir alles
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Wochenlang hat sich Rayna nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen und die Gerüchteküche kocht über. Um dem Gerede ein Ende zu setzen, entschließt sie sich, im Bluebird Café aufzutreten. Während Juliette derweil hart an ihrem neuen Album arbeitet, sucht Jeff nach einem neuen Sternchen: Für ein jüngeres Publikum schwebt ihm eine Sängerin vom Typ Taylor Swift vor und Maddie scheint ihm die Richtige zu sein.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate