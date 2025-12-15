Staffel 3Folge 16vom 15.12.2025
Ich kann nicht ohne dichJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 16: Ich kann nicht ohne dich
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Auch Rayna weiß nun über Deacons Krankheit Bescheid und versucht, ihm neuen Mut zuzusprechen. Doch ihre Unterstützung löst bei ihm nur noch mehr Frust aus. Währenddessen steht für Scarlett, Gunnar und Avery der große Auftritt als Support der Rascal Flatts bevor. Doch als Scarletts Vergangenheit erneut in den sozialen Netzwerken heftig thematisiert wird, beschleichen sie Zweifel, ob sie wirklich weitermachen soll. Sadie bekommt derweil Besuch von ihrem Ex.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate