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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 16vom 15.12.2025
Ich kann nicht ohne dich

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Nashville

Folge 16: Ich kann nicht ohne dich

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Auch Rayna weiß nun über Deacons Krankheit Bescheid und versucht, ihm neuen Mut zuzusprechen. Doch ihre Unterstützung löst bei ihm nur noch mehr Frust aus. Währenddessen steht für Scarlett, Gunnar und Avery der große Auftritt als Support der Rascal Flatts bevor. Doch als Scarletts Vergangenheit erneut in den sozialen Netzwerken heftig thematisiert wird, beschleichen sie Zweifel, ob sie wirklich weitermachen soll. Sadie bekommt derweil Besuch von ihrem Ex.

Weitere Folgen in Staffel 3

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