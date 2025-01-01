Navy CIS: Hawaii
Folge 10: Wer ist wer?
41 Min.Ab 16
Während einer gemeinsamen Mission mit anderen NCIS-Teams werden Jane und einer ihrer Kollegen verschleppt. In ihrer Zelle treffen sie auf Agent Sam Hanna aus Los Angeles und versuchen daraufhin, den Grund für die Entführung herauszufinden. Währenddessen machen sich ihre Freunde auf die Suche nach den Vermissten und erhalten dabei tatkräftige Unterstützung aus Washington.
Navy CIS: Hawaii
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
16
