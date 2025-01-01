Navy CIS: Hawaii
Folge 18: Abgestürzt
39 Min.Ab 12
Jane muss eine Befragung über den Wolken durchführen. Als der Hubschrauber in Turbulenzen gerät und droht abzustürzen, liegt das Leben der Insassen in Tennants Händen. Gelingt es Jane, einen kühlen Kopf zu bewahren?
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen