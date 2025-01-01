Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: Hawaii

Die Mars-Mission

"CBS Serien"Staffel 2Folge 19
Die Mars-Mission

Navy CIS: Hawaii

Folge 19: Die Mars-Mission

40 Min.Ab 12

Ein unerwarteter Todesfall sorgt für Unruhen bei einer Mars-Simulation. Alle Aufzeichnungen deuten auf ein natürliches Ableben der Person, doch Jane Tennant hat ein komisches Gefühl. Sie spricht mit ihrem Team und findet einen Ermittler, der die besonderen Voraussetzungen erfüllt, um die Leiche untersuchen zu können. Bestätigt sich Tennants Vermutung?

