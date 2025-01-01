Navy CIS: Hawaii
Folge 19: Die Mars-Mission
40 Min.Ab 12
Ein unerwarteter Todesfall sorgt für Unruhen bei einer Mars-Simulation. Alle Aufzeichnungen deuten auf ein natürliches Ableben der Person, doch Jane Tennant hat ein komisches Gefühl. Sie spricht mit ihrem Team und findet einen Ermittler, der die besonderen Voraussetzungen erfüllt, um die Leiche untersuchen zu können. Bestätigt sich Tennants Vermutung?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen