Navy CIS: Hawaii

Einbruch ohne Spuren

"CBS Serien"Staffel 2Folge 14
Folge 14: Einbruch ohne Spuren

42 Min.Ab 12

Ein Einbrecher tötet einen Navy-Captain und dessen Ehefrau. Der Fall weckt ein besonderes Interesse bei Jesse, da ihn der schiefgelaufene Raub an einen alten Fall erinnert. Um zu bestätigen, dass es sich um den gleichen Täter handelt, holen sich die Ermittler Hilfe vom früheren NCIS-Agenten Jim Carter. Dieser hat allerdings noch eine Rechnung mit Jane offen und macht dem Team die Arbeit absichtlich schwer.

